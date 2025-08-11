قصابوں کے من مانے ریٹ‘ سرکاری نرخ نامے غائب
ماچھیوال (نامہ نگار) ماچھیوال اور گردونواح میں قصابوں نے گوشت کے من مانے نرخ مقرر کر رکھے ہیں جبکہ سرکاری ریٹ لسٹیں غائب کر دی گئی ہیں۔
تفصیلات کے مطابق ماچھیوال، پکھی موڑ، اڈا 37 پھاٹک، ظہیر نگر، 15والہ اڈا اور جال سیال میں سرکاری نرخ کے برعکس گوشت فروخت ہو رہا ہے ۔ضلعی انتظامیہ کے جاری کردہ نرخ نامے کے مطابق چھوٹا گوشت 1500روپے فی کلو اور بڑا گوشت 700روپے فی کلو مقرر ہے مگر قصابوں نے اپنی مرضی کے ریٹ طے کر رکھے ہیں۔ علاقے میں بڑا گوشت 1100روپے فی کلو اور چھوٹا گوشت 2200روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے ۔شہریوں اویس، عدنان، اللہ دتہ، چودھری خلیل، عالم شیر، آفتاب، علی رضا اور دیگر نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ گوشت کی مہنگی فروخت سے متوسط اور غریب طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے اور انتظامیہ کی خاموشی سے قصابوں کے حوصلے بلند ہیں۔