جامعہ مظاہر العلوم میں جشن آزادی کی تقریب 13اگست کو ہوگی
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)دینی درسگاہ جامعہ مظاہر العلوم میں جشن آزادی کی تقریب اور ریلی 13 اگست کو ہوگی۔
منتظمین کے مطابق صبح 9 بجے اساتذہ اور طلبہ کی قیادت میں ریلی نکالی جائیگی جو تھانہ روڈ، جی ٹی روڈ سے ہوتی ہوئی ٹبہ شہر تک پہنچے گی اور واپسی پر جامعہ میں آزادی کی تقریب ہوگی۔ اس موقع پر طلبہ ملی نغمے پیش کرینگے جبکہ ضلع و تحصیل کے افسر، مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنما خطاب کرینگے ۔ تاجروں اور شہریوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے تاکہ آزادی کی خوشی کو بھرپور انداز میں منایا جا سکے ۔