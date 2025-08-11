صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ مظاہر العلوم میں جشن آزادی کی تقریب 13اگست کو ہوگی

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)دینی درسگاہ جامعہ مظاہر العلوم میں جشن آزادی کی تقریب اور ریلی 13 اگست کو ہوگی۔

 منتظمین کے مطابق صبح 9 بجے اساتذہ اور طلبہ کی قیادت میں ریلی نکالی جائیگی جو تھانہ روڈ، جی ٹی روڈ سے ہوتی ہوئی ٹبہ شہر تک پہنچے گی اور واپسی پر جامعہ میں آزادی کی تقریب ہوگی۔ اس موقع پر طلبہ ملی نغمے پیش کرینگے جبکہ ضلع و تحصیل کے افسر، مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنما خطاب کرینگے ۔ تاجروں اور شہریوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے تاکہ آزادی کی خوشی کو بھرپور انداز میں منایا جا سکے ۔

 

