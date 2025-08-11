جشن آزادی و معرکہ حق کے تحت باسکٹ بال کے مقابلے
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) جشن آزادی و معرکہ حق کے سلسلے میں سپورٹس مقابلے جاری ہیں۔
محکمہ سپورٹس وہاڑی کے زیر اہتمام گورنمنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول وہاڑی میں باسکٹ بال میچز کھیلے گئے جن کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد عاصم بھٹی تھے ۔پہلے مرحلے میں انڈر 16میچ خانیوال اور وہاڑی کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا جس میں وہاڑی باسکٹ بال ٹیم نے کامیابی حاصل کی۔ دوسرے مرحلے میں انڈر 21یوتھ باسکٹ بال کلب خانیوال اور وہاڑی باسکٹ بال کلب کے درمیان میچ ہوا۔ اس میں خانیوال کی ٹیم نے وہاڑی کو 45 کے مقابلے میں 52 پوائنٹس سے شکست دی۔میچ ریفری کے فرائض رانا محمد معین الدین اور چودھری کاشف نے انجام دیے ۔ اختتام پر ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد عاصم بھٹی نے فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے اور کھلاڑیوں کے کھیل کی تعریف کی۔