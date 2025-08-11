صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج بندش، ایم پی اے عون حمید ڈوگر کا مین بازار دورہ

  • ملتان
مونڈکا (نامہ نگار)حلقہ پی پی 271 کے ایم پی اے سردار عون حمید ڈوگر اور صدر مرکزی انجمن تاجران شاہجمال حاجی رانا محمد یوسف مین بازار پہنچے اور سیوریج بندش کی سنگین صورتحال کا جائزہ لیا۔

 انہوں نے تاجروں سے ملاقات کر کے مسئلے کے فوری حل پر مشاورت کی اور نئی سیوریج سکیم کے لیے محکمہ پبلک ہیلتھ، محکمہ تعمیرات اور محکمہ لوکل گورنمنٹ کو فوری فزیبلٹی اور تخمینہ رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت دی۔سیوریج بندش کے باعث مین بازار تا خانگڑھ اڈا، راستہ نوری جامع مسجد کئی فٹ پانی میں ڈوبا ہوا ہے جس سے کاروبار معطل اور عوام شدید پریشان ہیں۔ تاجروں اور شہریوں نے ایم پی اے کو اوپن کھالہ جات بنانے کا مطالبہ پیش کیا۔ایم پی اے عون حمید ڈوگر نے کہا کہ ماضی میں مشرقی اور مغربی روڈز کی تعمیر سے شہر کو خوبصورت شکل دی گئی، اب اندرون شہر نئی سیوریج سکیمیں اور ٹف ٹائلز منصوبے مکمل کر کے شہر کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ منصوبہ جلد شروع کیا جائے گا۔

 

