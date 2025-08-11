صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی سبزی منڈی 13سال بعد بھی بنیادی سہولتوں سے محروم

  • ملتان
وہاڑی سبزی منڈی 13سال بعد بھی بنیادی سہولتوں سے محروم

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)سبزی و فروٹ منڈی وہاڑی بدستور بنیادی سہولتوں سے محروم ہے ، تاجروں اور خریداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔

صدر سبزی و فروٹ منڈی عباس علی چودھری نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کلب روڈ پر واقع پرانی سبزی منڈی شہر کے درمیان بہترین کام کر رہی تھی، مگر 2012 میں ضلعی انتظامیہ نے اسے شہر سے باہر منتقل کر دیا اور ایک سال میں تمام سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ کیا، جو آج تک پورا نہ ہو سکا۔انہوں نے کہا کہ 13 سال گزرنے کے باوجود منڈی میں سڑکیں، سیوریج، پینے کے صاف پانی اور صفائی کی سہولیات میسر نہیں۔ بارش کے بعد سڑکیں دلدل کا منظر پیش کرتی ہیں جبکہ کوڑے کے ڈھیر بدبو پھیلا رہے ہیں۔عباس علی چودھری نے بتایا کہ منڈی سے حکومت کو سالانہ تقریباً دو کروڑ روپے مختلف ٹیکسز کی مد میں ریونیو حاصل ہوتا ہے ، اس کے باوجود کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے اور منڈی میں تمام بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سہولیات بہتر ہونے سے کاروباری سرگرمیوں اور روزگار میں اضافہ ہوگا۔

 

