جشن آزادی‘تنظیم مغلیہ وہاڑی کے زیر اہتمام پرچم کشائی

  • ملتان
جشن آزادی‘تنظیم مغلیہ وہاڑی کے زیر اہتمام پرچم کشائی

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) تنظیم مغلیہ وہاڑی کے زیر انتظام مونسپل کمیٹی وہاڑی میں جشنِ آزادی کے سلسلے میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔

تقریب کے مہمان خصوصی چیف آرگنائزر مرزا امجد حسین انجم نے کہا کہ جشن آزادی کے موقع پر ہم اس عظیم قوم کے بہادر عوام، شہداء، غازیوں اور محنت کشوں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے وطن کی خاطر قربانیاں دیں۔انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی بے شمار قربانیوں اور انتھک جدوجہد کا نتیجہ ہے ۔ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ متحد اور پرعزم ہو کر پاکستان کی خدمت کریں گے ، اسے ترقی کی نئی بلندیوں تک لے جائیں گے اور دنیا میں اس کا وقار مزید بلند کریں گے ۔تقریب میں صدر امتیاز مغل، چیئرمین اعجاز حسین مغل، وائس چیئرمین اسلم شاہد مغل، سینیئر نائب صدر محمد شہزاد مغل، نائب صدر مرزا جعفر حسین مغل، نائب صدر غلام شبیر مغل، نائب صدر عبدالجبار مغل، جوائنٹ سیکرٹری عزیز الرحمن مغل، ایڈیشنل سیکرٹری فیصل انجم مغل، سیکرٹری اطلاعات حسین احمد مغل، ارسلان افتخار مغل، مرزا محمد آصف، زنیر مغل اور دیگر ارکان نے شرکت کی۔

 

