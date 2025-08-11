صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعدد جرائم پیشہ گرفتار‘کلاشنکوک ‘رائفل‘ پستول ،گولیا ں برآمد

  • ملتان
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پولیس نے متعدد جرائم پیشہ افراد کوگرفتارکر کے کلاشنکوک ،رائفل ،پستول اورگولیاں برآمد کرلیں۔

ڈی پی او مظفرگڑھ سید غضنفر علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر تھانہ صدر کوٹ ادو پولیس کا ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ایس ایچ او تھانہ صدر افسر شان مہدی اور ان کی ٹیم نے کارروائی کے دوران ملزموں سے ایک کلاشنکوف بمعہ گولیاں، ایک رائفل بمعہ گولیاں اور ایک پسٹل 30 بور بمعہ گولیاں برآمد کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔پولیس نے ملزموں کیخلاف اسلحہ آرڈیننس کے تحت علیحدہ علیحدہ مقدمات درج کرتے ہوئے انہیں پابند سلاسل کر دیا۔

 

