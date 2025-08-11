کم طلبہ والے دیہی پرائمری سکو ل نجی شعبہ کے سپرد
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن وہاڑی ناصر عزیز نے کہا ہے کہ دور دراز علاقوں میں قائم وہ پرائمری سکولز جہاں طلبہ کی تعداد نہایت کم تھی انہیں آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے۔۔۔
تاکہ محدود وسائل میں تعلیمی سلسلہ جاری رکھا جا سکے ۔تفصیلات کے مطابق ضلعی صدر ایپکا محمد طیب بھٹی اور فہد بٹ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے سکولز کو سرکاری طور پر چلانا مالی طور پر مؤثر نہیں تھا، اس لیے انہیں نجی اداروں کے تعاون سے آؤٹ سورس کیا گیا ہے ۔ محکمہ تعلیم ان سکولز کی کارکردگی کا باقاعدگی سے جائزہ لیتا رہے گا اور اگر کوئی ادارہ معیار تعلیم پر پورا نہ اترا تو سکول واپس لے لیا جائیگا۔ناصر عزیز نے کہا کہ حکومت تعلیم کے میدان میں کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کریگی اور ہر بچے کو معیاری تعلیم کی فراہمی یقینی بنائیگی۔ انہوں نے ایپکا رہنماؤں کو یقین دہانی کرائی کہ تمام فیصلے شفافیت اور میرٹ کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں۔