گورنرگلگت بلتستان کا تاجر نثار ملک کے بھتیجے کے انتقال پر اظہار تعزیت

  • ملتان
گورنر گلگت بلتستان کا تاجر نثار ملک کے بھتیجے کے انتقال پر اظہار تعزیت

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر ،نامہ نگار) گورنر گلگت بلتستان سید مہدی حسن شاہ معروف بزنس مین نثار اے ملک ،ملک ابصار اعوان او رملک اسرار اعوان کے جواں سالہ بھتیجے کے انتقال پر گزشتہ روز تعزیت کیلئے ان کے رہائش گاہ پہنچ گئے ۔

 اس موقع پر سابق سپیکر قومی اسمبلی پیر سید فخر امام شاہ کے کزن پیر سید حسنین شاہ، فیصل خان نیازی ،نورین نشاد ،سید ثاقب نقوی ودیگر بھی موجود تھے ۔انہوں نے مرحوم کے ایصالِ ثواب کیلئے فاتحہ خوانی اور لواحقین کے صبر جمیل کیلئے دعا کی۔

 

