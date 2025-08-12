میپکو پروموشن ٹریننگ امتحان کے نتائج جاری، سجاد طاہر اول
ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو کے شعبہ ٹریننگ اینڈ امتحانات نے ڈیٹا کوڈرز سے ڈیٹا انٹری آپریٹرز کے ۔۔
عہدے پر ترقی کے محکمانہ پروموشن ٹریننگ امتحان کے نتائج جاری کر دیے ۔ ڈائریکٹر ٹریننگ و امتحانات سہیل عباس کے مطابق میپکو کمپیوٹر سنٹر ملتان کے ڈیٹا کوڈر حاجی محمد سجاد طاہر نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ کمپیوٹر سنٹر وہاڑی کے محمد اشرف اور کمپیوٹر سنٹر ملتان کے اشفاق احمد نے مشترکہ طور پر دوسری پوزیشن جبکہ کمپیوٹر سنٹر ملتان کے محسن رفیق نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اسی سنٹر کے محمد طارق سلیم بھی امتحان میں کامیاب رہے ۔