14ہزار اے ای اوز مستقل کرنے کیلئے پی پی ایس سی کی خدمات لینے کافیصلہ

  • ملتان
ملتان(خصوصی رپورٹر)14ہزار سے ز ائد اے ای اوز کو مستقل کرنے کے لئے پی پی ایس سی کی خدمات لینے کافیصلہ ۔۔

تفصیل کے مطابق محکمہ سکولز میں 14ہزار سے زائد اے ای اوز 10سال سے زائد عرصے سے کنٹریکٹ پر کام کررہے ہیں جن میں وقفے وقفے سے توسیع کی جارہی ہے مگران کو تاحال مستقل نہیں کیا گیا، اب پی پی ایس سی کے ذریعے مستقل کرنے کافیصلہ کرلیاگیاگیا ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ پی پی ایس سی ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں موجود کنٹریکٹ پر کام کرنے والے اے سی او ز اور ایس ایس ایزکومستقل کرنے کے لیے ٹیسٹ اور انٹرویو کا شیڈول جاری کر ے گا ۔

 

