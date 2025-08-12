صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو سرکل وہاڑی میں لائن سٹاف کیلئے سیفٹی سیمینار

  • ملتان
وہاڑی(نمائندہ خصوصی) چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو ہیڈ کوارٹر ملتان کی ہدایت پر میپکو سرکل وہاڑی میں لائن سٹاف کی۔۔

 جانوں کے تحفظ، ٹی اینڈ پی کے استعمال، سیفٹی پالیسی اور ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سپرینٹینڈنگ انجینئر میپکو آپریشن سرکل وہاڑی انجینئر ملک وسیم اختر اور ایکسین میپکو آپریشن ڈویژن وہاڑی عمار علی رضا صدیقی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لائن سٹاف محکمانہ سیفٹی قوانین کی پابندی کرے اور پرمٹ کے بغیر لائن پر کام نہ کرے ۔ سیفٹی اصولوں کی خلاف ورزی پر کوئی جواز قبول نہیں کیا جائے گا اور متعلقہ عملے کے خلاف سخت ایکشن لیا جائیگا۔ انہوں نے سیفٹی یونیفارم، سیفٹی کارڈ پہننے اور سیفٹی بیپرز جیب میں رکھنے کی تاکید کی، 11کے وی ڈکٹیٹرز کے استعمال سے بھی آگاہ کیا۔ مقررین نے کہا کہ جلد بازی اور ضرورت سے زیادہ خوداعتمادی حادثات کی بنیادی وجوہ ہیں۔ لائن سٹاف کو درپیش مسائل کے حل کیلئے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ سیمینار میں ایس ڈی او سیفٹی جعفر حسین، تمام ایس ڈی اوز، ڈویژنل چیئرمین منظور احمد گجر اور لائن سٹاف کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

 

