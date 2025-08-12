اساتذہ کیلئے ویڈلاک ٹرانسفر کا آپشن دوبارہ فعال
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب بھر کے ہزاروں اسکول اساتذہ کے لیے ویڈلاک ٹرانسفر کا آپشن دوبارہ سیس پورٹل پر فعال کر دیا گیا۔۔
محکمہ تعلیم کی نئی پالیسی کے تحت صرف ویڈلاک ٹرانسفر کی سہولت دی گئی ہے تاکہ اساتذہ اپنی درخواستیں آن لائن جمع کرا سکیں۔ شوہر کے سرکاری ملازم نہ ہونے کی صورت میں بھی ویڈلاک ٹرانسفر کا حق حاصل ہوگا۔ گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے ریشنلائزیشن کے باعث اس سہولت پر پابندی تھی جو اب ختم ہو گئی ہے ۔ محکمہ تعلیم نے پورے سال تبادلوں کی سہولت دینے کا فیصلہ کیا ہے ۔ اساتذہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سیس پورٹل پر اپنی درخواستیں جلد جمع کرائیں۔