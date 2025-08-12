صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اساتذہ کیلئے ویڈلاک ٹرانسفر کا آپشن دوبارہ فعال

  • ملتان
اساتذہ کیلئے ویڈلاک ٹرانسفر کا آپشن دوبارہ فعال

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب بھر کے ہزاروں اسکول اساتذہ کے لیے ویڈلاک ٹرانسفر کا آپشن دوبارہ سیس پورٹل پر فعال کر دیا گیا۔۔

 محکمہ تعلیم کی نئی پالیسی کے تحت صرف ویڈلاک ٹرانسفر کی سہولت دی گئی ہے تاکہ اساتذہ اپنی درخواستیں آن لائن جمع کرا سکیں۔ شوہر کے سرکاری ملازم نہ ہونے کی صورت میں بھی ویڈلاک ٹرانسفر کا حق حاصل ہوگا۔ گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے ریشنلائزیشن کے باعث اس سہولت پر پابندی تھی جو اب ختم ہو گئی ہے ۔ محکمہ تعلیم نے پورے سال تبادلوں کی سہولت دینے کا فیصلہ کیا ہے ۔ اساتذہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سیس پورٹل پر اپنی درخواستیں جلد جمع کرائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اثاثہ جات اور فیلڈ سٹاف کی منتقلی مکمل: واسا اور میونسپل کارپوریشن میں آج معاہدہ

چہلم حضرت امام حسین پر جلوسوں اور مجالس کے انتظامی و سیکورٹی اقدامات کے حوالے سے اجلاس

مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کیخلاف زیرو ٹالرنس:ڈپٹی کمشنر

حکومت اقلیتوں کیلئے مزید مؤثر اقدامات کر رہی،محمد اشرف

خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت شہر کی خوبصورتی کیلئے جاری ٹری پلا نٹیشن مہم کا جائزہ اجلاس

چینی کی ذخیرہ اندوزی اور ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کیخلاف کریک ڈائون

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس