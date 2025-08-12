ایمرسن یونیورسٹی میں کلین انرجی پر آن لائن مذاکرہ
ملتان (خصوصی رپورٹر) ایمرسن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ فزکس کے زیر اہتمام ماحولیاتی تحفظ اور توانائی بحران کے حل کے موضوع پر ’’کلین انرجی‘‘کے عنوان سے ایک روزہ آن لائن مذاکرہ منعقد ہوا۔۔۔
ملتان (خصوصی رپورٹر) ایمرسن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ فزکس کے زیر اہتمام ماحولیاتی تحفظ اور توانائی بحران کے حل کے موضوع پر ’’کلین انرجی‘‘کے عنوان سے ایک روزہ آن لائن مذاکرہ منعقد ہوا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان نے کہا کہ توانائی بحران سنگین مسئلہ ہے ، حکومت کی اولین ترجیح اس کا حل ہونا چاہیے اور یونیورسٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ماہرین تیار کریں جو اس شعبے میں جدت اور حل فراہم کریں۔ مذاکرے میں پروفیسر ڈاکٹر افتخار (یونیورسٹی آف مالاکنڈ)، پروفیسر ڈاکٹر غلام علی (نسٹ)، ڈاکٹر فہیم اے بٹ (یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور) اور ڈاکٹر فریال ادریس (یونیورسٹی آف پنجاب) نے آن لائن شرکت کی۔ تقریب صدر شعبہ ڈاکٹر عتیق الرحمن کی زیر نگرانی ہوئی، فیکلٹی ممبرز اور طلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔