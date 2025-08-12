صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

41لٹر ملاوٹی دودھ تلف، فوڈ بزنس مالکان کو بھاری جرمانے

  • ملتان
ملتان،ڈیرہ غازی خان ،بہاولپور(لیڈی رپورٹر،ڈسٹرکٹ رپورٹر،سٹی رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کی مختلف شہروں میں فوڈ پوائنٹس ۔۔

،شاپس کی چیکنگ،ملتان میں 27 ملک شاپس، 15 میٹ شاپس کا معائنہ کیا ، حفظان صحت کی خلاف ورزی پر 3380 لٹر دودھ اور 850 کلو گوشت کی چیکنگ، 41 لٹرملاوٹی دودھ تلف، فوڈ بزنس مالکان کو بھاری جرمانے کئے ۔ڈی جی خان میں 2آئس کریم یونٹس،ڈسٹری بیوٹر،گاڑی کا معائنہ جبکہ لیہ میں ناقص گوشت سے بھری گاڑی پکڑ لی،17ہزار 500ناقص قلفیاں،10 من مضر صحت گوشت،5000ساشے گٹکا تلف،500کلو ایکسپائرڈ پاپڑ،200لیٹر سیرپ،30 کلو مصنوعی مٹھاس،10 کلو چاٹ مصالحہ تلف،گاڑی مالک کیخلاف مقدمہ درج،3 افراد موقع پر پولیس کے حوالے ،فوڈ یونٹس کو 90 ہزارروپے جرمانے عائد کئے ۔بہاولپورفورٹ عباس میں بھاری مقدار میں مضر صحت کولڈ ڈرنکس، جعلی پیکنگ میٹریل، ممنوعہ ایسڈ اور خام مال برآمد کر لیا گیا۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کے مطابق ممنوعہ اجزاء کی ملاوٹ سے مشروبات تیار کیے جا رہے تھے ،پلانٹ کو سیل کر دیا گیا اور ملوث فوڈ بزنس مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی گئی ہے ۔

 

