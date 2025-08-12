صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹری اور کنٹرولر بورڈ ملتان کی ڈیپوٹیشن میں توسیع کافیصلہ

  • ملتان
ملتان(خصوصی رپورٹر)نویں اور انٹر کے نتائج کی تیاری، سیکرٹری اور کنٹرولر بورڈ ملتان کی ڈیپوٹیشن میں توسیع کافیصلہ۔۔

 ،سفارشات وزیر اعلیٰ کو ارسال کردی گئیں۔ تفصیل کے مطابق تعلیمی بورڈ ملتان میں اس وقت سیکرٹری خرم شہزاد قریشی اور کنٹرولر حامد سعید فرائض سرانجام دے رہے ہیں ان کی ڈیپوٹیشن کی مدت چھ مال قبل ختم ہوچکی ہے تاہم امتحانات کے انعقاد کی وجہ سے اس میں توسیع دی گئی ،اب نتائج کا سلسلہ جاری ہے جس پر چیئرمین بورڈ اور کمشنر ملتان نے نتائج مکمل ہونے تک دونوں کی ڈ یپوٹیشن میں توسیع کی سفارش منظوری کے لئے بھجوا دی ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ 22اگست کو نویں کے نتائج جبکہ انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان 12ستمبر اور انٹرمیڈیٹ 11ویں کے نتائج یکم اکتوبر کو متوقع ہیں ۔اس لئے سیکرٹری بورڈ اور کنٹرولر امتحانات کی ڈیپوٹیشن کی مدت میں توسیع کی فائل وزیراعلیٰ کو ارسال کردی گئی ہے ۔

 

