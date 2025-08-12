صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقلیتوں کا دن رواداری، ہم آہنگی اور مساوات کی علامت

  • ملتان
اقلیتوں کا دن رواداری، ہم آہنگی اور مساوات کی علامت

ملتان (لیڈی رپورٹر)پیپلزپارٹی اقلیتی ونگ جنوبی پنجاب کے جنرل سیکرٹری و رکن قومی اسمبلی نوید عامر جیوا نے۔۔

 کہا ہے کہ اقلیتوں کا قومی دن منانے کی روایت صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پہلے دور صدارت میں ڈالی جس پر پوری اقلیتی برادری ان کی شکر گزار ہے ، ہمیں فخر ہے کہ ہم پیپلزپارٹی جیسے جمہوری پلیٹ فارم سے ملکی سیاست میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اس دن کا مقصد قومی زندگی میں اقلیتوں کے کردار اور جدوجہد کو تسلیم کرنا اور معاشرے میں رواداری و ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے ۔ پاکستان کا تنوع ہماری سب سے بڑی طاقت ہے ، اور یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو مساوی حقوق اور مواقع ملیں۔نوید عامر جیوا نے کہا کہ پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے اقلیتی برادری نے ہر قربانی دی ہے ۔ اقلیتوں کے قومی دن پر ہمیں امتیاز اور عدم برداشت کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ انصاف، مساوات اور رواداری کے اصول اپنا کر ہی ہم ترقی یافتہ پاکستان بنا سکتے ہیں، جہاں ہر فرد مذہب یا نسل سے بالاتر ہو کر خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چینی کی وافر فراہمی، ڈیلرز کیلئے نئی پالیسی متعارف

نیلا گنبد اپ گریڈیشن، 62 دکانیں مسمار کرنے کا پلان فائنل

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کا 30 ارب سے فیز ٹو تیار

عرس داتا گنج بخش ؒ کی تقریبات کل سے شروع : شافع حسین

گورنر پنجاب سے پاکستان کول ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات

یوم اقلیت پر تقریب، طلبہ کو سکالر شپس کے چیک تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس