اقلیتوں کا دن رواداری، ہم آہنگی اور مساوات کی علامت
ملتان (لیڈی رپورٹر)پیپلزپارٹی اقلیتی ونگ جنوبی پنجاب کے جنرل سیکرٹری و رکن قومی اسمبلی نوید عامر جیوا نے۔۔
کہا ہے کہ اقلیتوں کا قومی دن منانے کی روایت صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پہلے دور صدارت میں ڈالی جس پر پوری اقلیتی برادری ان کی شکر گزار ہے ، ہمیں فخر ہے کہ ہم پیپلزپارٹی جیسے جمہوری پلیٹ فارم سے ملکی سیاست میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اس دن کا مقصد قومی زندگی میں اقلیتوں کے کردار اور جدوجہد کو تسلیم کرنا اور معاشرے میں رواداری و ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے ۔ پاکستان کا تنوع ہماری سب سے بڑی طاقت ہے ، اور یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو مساوی حقوق اور مواقع ملیں۔نوید عامر جیوا نے کہا کہ پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے اقلیتی برادری نے ہر قربانی دی ہے ۔ اقلیتوں کے قومی دن پر ہمیں امتیاز اور عدم برداشت کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ انصاف، مساوات اور رواداری کے اصول اپنا کر ہی ہم ترقی یافتہ پاکستان بنا سکتے ہیں، جہاں ہر فرد مذہب یا نسل سے بالاتر ہو کر خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرے ۔