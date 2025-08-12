صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ملتان کاآج جشن آزادی فیسٹیول

  ملتان
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ملتان کاآج جشن آزادی فیسٹیول

ملتان (خصوصی رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ملتان اور پنجاب کونسل آف دی آرٹس کے زیر اہتمام جشنِ آزادی فیسٹیول آج ہوگا۔۔۔

 انتظامی کمیٹی کا اجلاس سی ای او ایجوکیشن ملتان ڈاکٹر صفدر حسین واہگہ کی صدارت میں ہوا جس میں ڈائریکٹر ملتان آرٹس کونسل محمد سلیم قیصر اور دیگر افسر شریک ہوئے ۔ اجلاس میں فیسٹیول کے پروگرام کو حتمی شکل دی گئی۔فیسٹیول میں قرأت، نعت، ملی نغمے ، ٹیبلوز، تقاریر اور دیگر دلچسپ پروگرام شامل ہوں گے ۔ کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان اور ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو مہمانِ خصوصی ہوں گے ۔ اس موقع پر تعلیمی بورڈ ملتان میں میٹرک سائنس گروپ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی حافظہ عاشبہ فاطمہ کو ایوارڈ دیا جائے گا جبکہ ضلع کے 10 سرکاری سکولوں کے 96 فیصد سے زائد نمبر لینے والے طلبا و طالبات کو انعامات سے نوازا جائے گا۔سی ای اوڈاکٹر صفدر حسین واہگہ نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق جشنِ آزادی قومی جوش و جذبے سے منایا جائے گا،تمام سکولوں میں چراغاں، پرچم کشائی اور شجرکاری مہم ہوگی جبکہ سکولوں کے ہیڈز کو تقریبات کے انتظامات کے لیے خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔

 

