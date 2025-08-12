صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم آزادی پر ریجن بھر میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے احکامات

  • ملتان
یوم آزادی پر ریجن بھر میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے احکامات

ملتان (خصوصی رپورٹر) چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے یوم آزادی کے موقع پر ریجن بھر میں۔۔

 بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے افسران و ملازمین کو صارفین کی شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ میپکو ہیڈ کوارٹر میں پاور ڈسٹری بیوشن سنٹر سے 24 گھنٹے بجلی کی ترسیل کی مانیٹرنگ کی جائے گی، جبکہ ریجنل کسٹمر فیسیلیٹیشن سنٹر میں آن لائن شکایات حل کی جائیں گی۔سی ای او نے تمام سپریٹنڈنگ انجینئرز کو ہدایت کی کہ سب ڈویژنل دفاتر میں اضافی ٹرانسفارمر، ٹرالیاں اور دیگر سامان ایمرجنسی میں فوری تنصیب کے لیے تیار رکھا جائے تاکہ کم سے کم وقت میں بجلی بحال ہو سکے ۔ ایس ڈی اوز اور ایکسین 14 اگست کو دفاتر میں موجود رہیں اور سب ڈویژنل دفاتر کی مانیٹرنگ کریں۔مزید ہدایت دی گئی کہ صارفین کی سی سی ایم ایس، ایف سی سی، آن لائن اور واک ان شکایات کو فوری طور پر حل کیا جائے تاکہ یوم آزادی پر عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔

 

