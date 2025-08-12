صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجروں کا پولیس گردی کیخلاف ساتویں روز بھی احتجاج

  • ملتان
تاجروں کا پولیس گردی کیخلاف ساتویں روز بھی احتجاج

ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران دہلی گیٹ چوک کے صدر وہاج قریشی اور امن کمیٹی کے اراکین پر مبینہ جھوٹے مقدمے کے خلاف تاجروں کا احتجاج۔۔

 ساتویں روز بھی جاری رہا۔ گزشتہ روز انجمن تاجران وہاڑی چوک کے صدر محمد عمر کی قیادت میں وہاج قریشی کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں تاجر شریک ہوئے ۔شرکاء نے روڈ بلاک کیا، تھانہ ممتاز آباد کے ایس ایچ او اور اے ایس آئی کے پتلے جلائے اور نعرے بازی کی۔ صدر محمد عمر نے خطاب میں کہا کہ پولیس کا جانبدار رویہ، اختیارات کا ناجائز استعمال اور جھوٹے مقدمات پولیس گردی ہیں، ضلعی پولیس حکام سات دن سے جاری احتجاج کے باوجود نوٹس لینے میں ناکام رہے ہیں۔انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایس ایچ او اظہر گل اور اے ایس آئی سیف الدین کو معطل نہ کیا گیا اور مقدمات واپس نہ لیے گئے تو شہر بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور مزید احتجاجی اقدامات کیے جائیں گے ۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ پولیس افسران نے ایک جائیداد تنازع میں مداخلت کر کے وہاج قریشی اور امن کمیٹی اراکین پر جھوٹا مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا، جو اختیارات کے ناجائز استعمال اور دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے ۔مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، آئی جی پنجاب اور دیگر اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے ، ملوث پولیس افسران کی برطرفی اور جھوٹے مقدمات کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔

 

