ویلر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار زخمی ، ملزم فرار
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ صدر کوٹ ادو کے مطابق ملزم محمد احمد، رہائشی مکھن چوک پل موڑ،۔۔
ہونڈا 125 پر ون ویلنگ کرتا ہے اور متعدد بار منع کرنے کے باوجود باز نہ آیا۔ رپورٹ کے مطابق پل موڑ جی ٹی روڈ پر ون ویلنگ کے دوران بے قابو ہو کر سامنے سے آنے والے موٹر سائیکل سوار عطا اللہ سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں عطا اللہ شدید زخمی ہو کر سڑک پر گر گیا، اس کے سر، گھٹنوں اور ناک کی ہڈی میں چوٹیں آئیں اور وہ بے ہوش ہوگیا۔ موقع پر موجود افراد نے ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ فرار ہوگیا۔