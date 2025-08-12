صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویلر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار زخمی ، ملزم فرار

  • ملتان
ویلر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار زخمی ، ملزم فرار

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ صدر کوٹ ادو کے مطابق ملزم محمد احمد، رہائشی مکھن چوک پل موڑ،۔۔

 ہونڈا 125 پر ون ویلنگ کرتا ہے اور متعدد بار منع کرنے کے باوجود باز نہ آیا۔ رپورٹ کے مطابق پل موڑ جی ٹی روڈ پر ون ویلنگ کے دوران بے قابو ہو کر سامنے سے آنے والے موٹر سائیکل سوار عطا اللہ سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں عطا اللہ شدید زخمی ہو کر سڑک پر گر گیا، اس کے سر، گھٹنوں اور ناک کی ہڈی میں چوٹیں آئیں اور وہ بے ہوش ہوگیا۔ موقع پر موجود افراد نے ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ فرار ہوگیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کی ترقی کیلئے پلاننگ ونگ کی خدمات قابل تحسین : چیئرمین سی ڈی اے

ٹروتھ یوتھ گروپ کے زیر اہتمام انٹرنیشنل یوتھ ڈے پر تقریب

کسی کو امن و امان میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دینگے ، آ ئی جی

مشی واک پر پابندی ، خلاف ورزی پر کارروائی ہو گی ،کمشنر راولپنڈی

کے آئی ایم میں ایک ماہ کے انٹرن شپ پروگرام کا آغاز

پنجاب فو ڈ اتھارٹی کی کا رروا ئی 1600لٹر ناقص دودھ تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس