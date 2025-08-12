صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیر تعمیر پل میں تاخیر، عوام کی مشکلات میں شدید اضافہ

  • ملتان
مونڈکا (نامہ نگار) وسطی منصورہ (پل کھروڑا) مظفرگڑھ کینال پر جنوری سے زیر تعمیر پل کی تکمیل میں۔۔

 مسلسل تاخیر کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ معاہدے کے مطابق یہ پل چھ ماہ میں مکمل ہونا تھا، مگر جولائی گزرنے کے باوجود کام رکا ہوا ہے ۔ ٹھیکیدار پرانا پل توڑ کر غائب ہو گیا اور متبادل راستہ بھی فراہم نہ کیا گیا، جس سے آمدورفت مکمل بند ہو گئی۔ علاقے کی طالبات شدید متاثر ہیں۔ سکول، کالج اور مدرسے کے طلبہ کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی ہے ۔ نہر کے اس پار کے باسی جنازے اور تدفین کیلئے میت لے جانے میں دشواری کا شکار ہیں۔

 

