پابندی کے باوجود نجی سکولز کھل گئے ، طلبہ کو مشکلات

سکندرآباد (نامہ نگار) حکومتی پابندی کے باوجود تحصیل بھر میں پرائیویٹ سکول مالکان نے سخت گرمی میں تعلیمی ادارے کھول دیے۔۔

 ، جس سے طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ گزشتہ پندرہ روز سے پرائیویٹ سکولز کھلے ہوئے ہیں، حالانکہ حکومت پنجاب نے گرمی اور حبس کی شدت کو دیکھتے ہوئے سکولوں کی تعطیلات 31 اگست تک بڑھا دی ہیں۔ سی او ایجوکیشن صفدر واہگہ نے اپنے مؤقف میں کہا کہ آج سے تحصیل شجاع آباد میں جو بھی پرائیویٹ سکول کھلے ملے ، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ خلاف ورزی کرنے والے سکولوں پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے اور ان کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی۔ مقامی والدین نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ بچوں کو شدید گرمی سے بچانے کے لیے تعطیلات کے فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے ۔

 

