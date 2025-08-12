گندم کا ریٹ کم ہونے پر کسان اتحاد کی احتجاجی ریلی
وہاڑی(نمائندہ خصوصی) کسان اتحاد رجسٹرڈ کے مرکزی جنرل سیکرٹری چوہدری افتخار احمد ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ حکومت۔۔
کسانوں کا معاشی قتل کر رہی ہے ، گندم کا ریٹ کم ہونے سے کسانوں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے ۔ وہ کسانوں کی احتجاجی ریلی سے خطاب کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ دو ہزار روپے کا پیکج کسانوں کو بے وقوف بنانے کے مترادف ہے ، ہمیں پیکج نہیں بلکہ اجناس کے مناسب ریٹس چاہئیں تاکہ کسان خوشحال ہو سکے ۔ غلام حسین مہے نے کہا کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں سے زراعت تباہ ہو گئی ہے ، جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے ۔ شوکت حسین کمیرا نے کہا کہ پالیسی ساز نااہل ہیں اور کسان کی مشکلات کا اندازہ نہیں۔ سلمیٰ بٹ جیسی مشیر، جنہیں چاول کی اقسام کا علم نہیں، کسانوں پر بات کر رہی ہیں۔ یوتھ ونگ کسان کے صدر حافظ اویس نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے قبلہ درست نہ کیا تو احتجاج پورے پنجاب میں پھیلایا جائیگا۔ ریلی میں نیاز خان بلوچ، گلزار احمد کھنڈ، محمد حسین دولتانہ، فیاض خان جھبیل، غلام شبیر دولتانہ، منشا سیال، عامر جوئیہ و دیگر شریک تھے ۔