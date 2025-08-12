صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کا ریٹ کم ہونے پر کسان اتحاد کی احتجاجی ریلی

  • ملتان
گندم کا ریٹ کم ہونے پر کسان اتحاد کی احتجاجی ریلی

وہاڑی(نمائندہ خصوصی) کسان اتحاد رجسٹرڈ کے مرکزی جنرل سیکرٹری چوہدری افتخار احمد ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ حکومت۔۔

 کسانوں کا معاشی قتل کر رہی ہے ، گندم کا ریٹ کم ہونے سے کسانوں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے ۔ وہ کسانوں کی احتجاجی ریلی سے خطاب کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ دو ہزار روپے کا پیکج کسانوں کو بے وقوف بنانے کے مترادف ہے ، ہمیں پیکج نہیں بلکہ اجناس کے مناسب ریٹس چاہئیں تاکہ کسان خوشحال ہو سکے ۔ غلام حسین مہے نے کہا کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں سے زراعت تباہ ہو گئی ہے ، جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے ۔ شوکت حسین کمیرا نے کہا کہ پالیسی ساز نااہل ہیں اور کسان کی مشکلات کا اندازہ نہیں۔ سلمیٰ بٹ جیسی مشیر، جنہیں چاول کی اقسام کا علم نہیں، کسانوں پر بات کر رہی ہیں۔ یوتھ ونگ کسان کے صدر حافظ اویس نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے قبلہ درست نہ کیا تو احتجاج پورے پنجاب میں پھیلایا جائیگا۔ ریلی میں نیاز خان بلوچ، گلزار احمد کھنڈ، محمد حسین دولتانہ، فیاض خان جھبیل، غلام شبیر دولتانہ، منشا سیال، عامر جوئیہ و دیگر شریک تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارشوں کا پانی جمع،سڑکیں برباد ہونے لگیں

لدھیوالہ وڑائچ:گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بدبو سے سانس لینا محال

اقلیتوں کے حقوق کو ہمیشہ مقدم رکھا جائیگا :سائرہ تارڑ

مذہبی آزادی اور مساوی حقوق اجاگر کرنے کیلئے ریلی

اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر سیالکوٹ میں سیمینار

حافظ آباد:طلبا اور طالبات میں خطاطی اور مصوری کے مقابلے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس