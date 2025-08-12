جھوٹی 15کالز کرنے والے دو افراد کے خلاف مقدمات درج
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ صدر کوٹ ادو اور تھانہ دائرہ دین پناہ پولیس نے الگ کارروائی کرتے ہوئے۔۔
جھوٹی 15کالز کرنیوالے دو افراد کیخلاف مقدمات درج کر لئے ۔ تھانہ صدر کوٹ ادو میں دلدار حسین نے 15پر اطلاع دی کہ اس کے گھر پر سیدھی فائرنگ ہو رہی ہے ، مگر موقع پر کوئی فائرنگ یا وقوعہ نہ پایا گیا، کالر بھی غائب تھا اسی روز تھانہ دائرہ دین پناہ میں عبد الخالق نے 15پر درختوں کی چوری کی اطلاع دی، مگر موقع پر کسی نے وقوعہ کی تصدیق نہ کی۔ پولیس کے مطابق یہ اطلاع بھی جھوٹی نکلی اور عبد الخالق کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔