تاجروں کے مسائل حل کئے جائیں گے :بابر سلیمان
وہاڑی(خبرنگار ،نمائندہ خصوصی) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بابر سلیمان اور ممبر صوبائی اسمبلی میاں ثاقب خورشید سے۔۔
تاجروں کے وفد نے ملاقات کی، جس میں سرکاری دکانوں کی کرایہ داری سے متعلق مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ تمام متعلقہ محکمے مل کر کرایہ داری کا ازسرنو جائزہ لیں گے ، حکومتی پالیسی اور تاجروں کے تحفظات کو مدنظر رکھا جائے گا۔ بابر سلیمان نے کہا کہ تاجروں کے مسائل حل کیے جائیں گے اور تجاویز پر غور ہوگا، ایسا حل نکالا جائے گا جس سے کاروباری سرگرمیاں متاثر نہ ہوں اور حکومت کو بھی ریونیو حاصل ہو۔ میاں ثاقب خورشید نے کہا کہ تاجر ملکی معیشت اور شہر کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں تاکہ وہ اپنے کاروبار کو بہتر انداز سے فروغ دے سکیں۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی احسن ممتاز، ایس ڈی او بلڈنگ ہادیہ علی، اور تاجروں کے وفد میں ارشاد حسین بھٹی، شیخ سلیم، میاں ساجد آصف، چوہدری اکبر سندھو، راؤ اسحاق و دیگر شریک تھے ، جن کا موقف تفصیل سے سنا گیا۔