حکومت ہومیوپیتھک کی ترویج کے اقدامات کرے :حافظ نصیر احمد
وہاڑی(خبرنگار) جمعیت علماء اسلام پنجاب کے جنرل سیکرٹری حافظ نصیر احمد احرار نے کہا ہے کہ۔۔
حکومت ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی ترقی و ترویج کیلئے فوری اقدامات کرے ۔ غریب عوام کیلئے یہ طریقہ علاج کسی نعمت سے کم نہیں، لہٰذا اس کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ترک کیا جائے ۔ گورنمنٹ ہسپتالوں میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی تعیناتی جلد مکمل کی جائے ۔ وہ جمعیت ہومیوپیتھک ڈاکٹرز فورم پنجاب کے کنوینئر ڈاکٹر محمد سلیمان قاسمی اور معاون کنوینئر ڈاکٹر سید گل ضمیر شاہ سے ملاقات کر رہے تھے ۔ اس موقع پر فورم کی فعالیت کے حوالے سے صوبائی قیادت کو بریفنگ دی گئی۔