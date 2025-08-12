صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
حکومت ہومیوپیتھک کی ترویج کے اقدامات کرے :حافظ نصیر احمد

وہاڑی(خبرنگار) جمعیت علماء اسلام پنجاب کے جنرل سیکرٹری حافظ نصیر احمد احرار نے کہا ہے کہ۔۔

 حکومت ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی ترقی و ترویج کیلئے فوری اقدامات کرے ۔ غریب عوام کیلئے یہ طریقہ علاج کسی نعمت سے کم نہیں، لہٰذا اس کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ترک کیا جائے ۔ گورنمنٹ ہسپتالوں میں ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی تعیناتی جلد مکمل کی جائے ۔ وہ جمعیت ہومیوپیتھک ڈاکٹرز فورم پنجاب کے کنوینئر ڈاکٹر محمد سلیمان قاسمی اور معاون کنوینئر ڈاکٹر سید گل ضمیر شاہ سے ملاقات کر رہے تھے ۔ اس موقع پر فورم کی فعالیت کے حوالے سے صوبائی قیادت کو بریفنگ دی گئی۔ 

 

