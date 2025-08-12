صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال میں ٹریفک سیفٹی کیلئے خصوصی آگاہی مہم کا آغاز

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) سٹی ٹریفک پولیس خانیوال کے ایجوکیشن ونگ کے انچارج اور ۔۔

ان کی ٹیم نے ٹریفک سیفٹی کے فروغ کے لیے خصوصی مہم چلائی۔ اس مہم کے دوران ہیوی گاڑیوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں کی پچھلی جانب یلو ریفلیکٹر اسٹیکرز نصب کیے گئے تاکہ رات کے وقت یہ گاڑیاں دور سے نمایاں نظر آئیں اور حادثات کے خدشات کم ہوں۔پولیس ترجمان کے مطابق ڈرائیوروں کو رفتار کی حد کی پابندی، ہیڈلائٹس کا درست استعمال اور غیر ضروری اوورٹیکنگ سے گریز کی ہدایات دی گئیں۔ ٹیم نے فلیشر لائٹس کے غیر قانونی استعمال کے نقصانات پر بھی روشنی ڈالی۔

 

