حکومت کا انٹر ٹیک نصاب متعارف کرانے کا فیصلہ

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر) حکومت پنجاب نے میٹرک ٹیک کے بعد انٹر ٹیک کا نصاب متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔

پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک اتھارٹی اور پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل نے مشترکہ طور پر نصاب کی تیاری پر باضابطہ کام شروع کر دیا ہے ۔ذرائع کے مطابق تعلیمی سال 2026 کے لئے انٹر ٹیک پارٹ ون اور 2027کے لئے پارٹ ٹو کا نصاب تیار کیا جائے گا۔ نصاب سازی کے عمل کے لئے پانچ ماہرین تعلیم بھرتی کئے جائیں گے ۔ اس وقت میٹرک ٹیک میں طلبا کو زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، فیشن ڈیزائننگ اور ہیلتھ سائنسز جیسے شعبوں میں تربیت دی جا رہی ہے ۔منصوبے کے تحت نصاب کی تکمیل کے بعد پنجاب بھر کے ہائر سیکنڈری سکولوں میں انٹر ٹیک کلاسز کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا، تاکہ طلبا کو عملی اور فنی تعلیم کے مزید مواقع میسر آ سکیں۔

 

