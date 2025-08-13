صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
میپکو پروموشن امتحانات کے نتائج کا اعلان

ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے شعبہ امتحانات و ٹریننگ نے ڈی جی خان اور وہاڑی سرکل ٹریننگ سنٹرز میں اسسٹنٹ لائن مین سے لائن مین گریڈ II کے عہدے پر ترقی کے لئے منعقدہ پروموشن ٹریننگ امتحانات کے نتائج جاری کر دیئے ۔

ڈائریکٹر ٹی اینڈ ای سہیل عباس کے مطابق ڈی جی خان سنٹر میں خالد محمود نے پہلی، محمد اکرام اللہ نے دوسری جبکہ سید ثقلین شاہ اور محمد شریف نے مشترکہ طور پر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ دیگر کامیاب امیدواروں میں اظہر عباس، صابر حسین، مبشر حسین، ضیاء الرحمن، محمد اعجاز، محمد معصوم علی، غلام عباس، نوید احمد، نذر حسین، محمد حفیظ، نجیب اللہ، محمد کلیم ناصر، محمد فیصل نواز اور محسن عباس شامل ہیں۔وہاڑی سنٹر میں عبدالمنان پہلی، محمد حسین دوسری اور محمد اعجاز تیسری پوزیشن پر رہے ، جبکہ اطہر اشرف، سجاد الحق اور محمد انور بھی کامیاب ہوئے ۔

 

