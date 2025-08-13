صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپوا ملتان میں یوم آزادی کی پروقار تقریب کا انعقاد

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر) یوم آزادی پاکستان 14 اگست کے سلسلے میں آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن (اپوا) ملتان کے زیر اہتمام اپوا مرکز نواں شہر میں چیئرپرسن مسز فرخ مختار اور وائس چیئرپرسن مسز فرح فیصل کی سرپرستی میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔

تقریب میں جوائنٹ جنرل سیکرٹری تہمینہ منیر، ایگزیکٹو ممبران طاہرہ نجم، مسز نادیہ وسیم، رفعت صدف سمیت دیگر خواتین رہنماؤں اور بڑی تعداد میں طالبات نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض پرنسپل عابدہ اشفاق نے انجام دیئے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تہمینہ منیر نے کہا کہ 14 اگست کا دن ہمیں اپنی آزادی کی قدر اور اس کے لئے دی جانے والی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے ۔ 

 

