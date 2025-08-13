صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
آزادی کی قدر اور شجرکاری ہمارا فرض:عاطف سلطان

ملتان (لیڈی رپورٹر)کینٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر سردار عاطف سلطان نے کہا ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر کرنا ہر شہری کا فرض ہے ۔

 پاکستان کے یوم آزادی کو شایان شان منانے اور ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لئے کینٹ بورڈ ملتان کی جانب سے جشن آزادی تقریبات اور شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے ۔یہ بات انہوں نے کنک منڈی کینٹ میں سول سوسائٹی اور تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو چاہئے کہ مہم میں بھرپور حصہ ڈالیں اور ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے میں کردار ادا کریں۔ اس مرتبہ جشن آزادی کی خوشیاں اس لئے بھی اہم ہیں کہ ہماری افواج نے معرکہ حق میں شاندار کامیابی حاصل کر کے پاکستان کا وقار دنیا بھر میں بلند کیا ہے ۔ شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔تقریب کے دوران بچوں میں پودے اور قومی پرچم تقسیم کئے گئے اور ملکی سلامتی و استحکام کے لئے دعا کی گئی۔ اس موقع پر ممبر کینٹ بورڈ و ضلعی امن کمیٹی محمد یعقوب شیرا نے کہا کہ شجرکاری مہم سے یوم آزادی کی خوشیاں دوبالا ہوں گی ۔

 

