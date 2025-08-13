صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب آرٹس کونسل میں یومِ آزادی کی رنگا رنگ تقریبات

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)پنجاب کونسل آف دی آرٹس، ملتان ڈویژن کے زیر اہتمام پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر رنگا رنگ تقریبات منعقد ہوئیں، جن میں تقریری، ملی نغمہ، ٹیبلو اور مصوری کے مقابلے شامل تھے ۔

مختلف سکولوں کے طلبا و طالبات نے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیا۔اردو تقریری مقابلے میں مومنہ فاطمہ نے پہلی، فرخ مقصود نے دوسری اور آمنہ آصف نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ انگریزی تقریری مقابلے میں صدیقہ عطا پہلی، ابتہاج احمد دوسری اور نور فاطمہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی ۔ ملی نغموں کے مقابلے میں خدیجہ سجاد نے پہلی، حاجرہ نے دوسری اور اقصیٰ نے تیسری پوزیشن لی۔ ٹیبلو مقابلے میں گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول وینس والا نے پہلی، جونیئر ماڈل گرلز ہائی سکول نے دوسری اور ایک اور جونیئر ماڈل گرلز ہائی سکول نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔مہمانِ خصوصی ڈائریکٹر ملتان آرٹس کونسل سلیم قیصر نے جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کئے ۔

 

