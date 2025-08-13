اندرون حرم گیٹ تاجروں کا الیکشن جیتنے پر جشن، الحاق کا اعلان
ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران اندرون حرم گیٹ کے انتخابات میں کامیاب امیدواروں کے اعزاز میں جشن منایا گیا۔ چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق اپنی ٹیم کے ہمراہ شریک ہوئے ۔
نومنتخب عہدیداروں نے خواجہ محمد شفیق کی تاجر برادری کے لئے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور چیمبر آف سمال ٹریڈرز سے الحاق کا اعلان کیا۔ اس موقع پر خواجہ محمد شفیق نے چیمبر عہدیداروں کے ہمراہ اندرون حرم گیٹ کا دورہ کیا، جہاں نومنتخب عہدیداروں نے ڈھول کی تھاپ اور پھولوں کی پتیوں سے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ چیمبر عہدیداروں نے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی اور انہیں ہار پہنائے ۔