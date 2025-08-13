صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اندرون حرم گیٹ تاجروں کا الیکشن جیتنے پر جشن، الحاق کا اعلان

  • ملتان
اندرون حرم گیٹ تاجروں کا الیکشن جیتنے پر جشن، الحاق کا اعلان

ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران اندرون حرم گیٹ کے انتخابات میں کامیاب امیدواروں کے اعزاز میں جشن منایا گیا۔ چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق اپنی ٹیم کے ہمراہ شریک ہوئے ۔

 نومنتخب عہدیداروں نے خواجہ محمد شفیق کی تاجر برادری کے لئے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور چیمبر آف سمال ٹریڈرز سے الحاق کا اعلان کیا۔ اس موقع پر خواجہ محمد شفیق نے چیمبر عہدیداروں کے ہمراہ اندرون حرم گیٹ کا دورہ کیا، جہاں نومنتخب عہدیداروں نے ڈھول کی تھاپ اور پھولوں کی پتیوں سے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ چیمبر عہدیداروں نے کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی اور انہیں ہار پہنائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سنگل فیز میٹروں کی قلت،ہزاروں کنکشن تا خیر کا شکار،شہری دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور

سیاسی مداخلت،مویشوں کی شہر سے منتقلی رک گئی

حافظ آباد:خطاطی و مصوری کے فن پاروں کی نمائش

پنجاب کالج کامونکے میں یومِ آزادی منانے کی تیاریاں

ملکر پاکستان کو عظیم مملکت بنائیں گے :جماعت اسلامی

سیالکوٹ :ہنجلی پل سیلابی ریلے سے متاثر ، ٹریفک کیلئے بند

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر