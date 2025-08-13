انجمن تجارت وملازمت پیشہ خواتین کے زیر اہتمام یوم آزادی کی تقریب
ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تجارت، ملازمت و زراعت پیشہ خواتین ملتان کے زیر اہتمام قاسم بیلہ میں قائم اجالا فری پبلک سکول میں یوم آزادی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔
بچوں نے ملی نغمے پیش کئے ، جوش و خروش سے تقاریر کیں اور پاکستان کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔صدر طاہرہ نجم نے خطاب میں کہا کہ آزادی ایک عظیم نعمت ہے جس کی قدر دل سے کرنی چاہیے ۔ یہ وطن بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل ہوا، اس کی حفاظت اور ترقی کے لئے نئی نسل کو تعلیم، کردار اور محنت کو شعار بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچے پاکستان کا مستقبل ہیں، ان کی تربیت اور رہنمائی قومی فریضہ ہے ۔