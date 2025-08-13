یوم دفاع پر پوسٹر و پینٹنگ مقابلہ 70سے زائد طلبہ کی شرکت
ملتان (خصوصی رپورٹر)وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زبیر اقبال کی ہدایت پر ڈائریکٹوریٹ آف سٹوڈنٹ افیئرز اور ملتان کالج آف فائن آرٹس کے اشتراک سے یوم دفاع اور آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کے حوالے سے آل ملتان پوسٹر و پینٹنگ مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔
اس کا مقصد افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا اور معرکہ حق و استحکام پاکستان کی یاد کو تازہ کرنا تھا۔مقابلے میں ملتان کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیوں کے 70 سے زائد طلبہ و طالبات نے حصہ لیا اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے حب الوطنی کا بھرپور اظہار کیا۔