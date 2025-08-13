صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم دفاع پر پوسٹر و پینٹنگ مقابلہ 70سے زائد طلبہ کی شرکت

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زبیر اقبال کی ہدایت پر ڈائریکٹوریٹ آف سٹوڈنٹ افیئرز اور ملتان کالج آف فائن آرٹس کے اشتراک سے یوم دفاع اور آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کے حوالے سے آل ملتان پوسٹر و پینٹنگ مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔

 اس کا مقصد افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا اور معرکہ حق و استحکام پاکستان کی یاد کو تازہ کرنا تھا۔مقابلے میں ملتان کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیوں کے 70 سے زائد طلبہ و طالبات نے حصہ لیا اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے حب الوطنی کا بھرپور اظہار کیا۔ 

 

