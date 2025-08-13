اشتہاری کو بھگانے پر سہولت کار کے خلاف مقدمہ درج
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) اشتہاری کو بھگانے پر سہولت کار کے خلاف مقدمہ درج۔پولیس تھانہ صدر کو مخبر نے اطلاع دی کہ اشتہاری محمد راشد اس وقت جنوں مستقل پتن میں موجود ہے۔۔۔
موقع پر ریڈ کیا جائے تو ملزم گرفتار کیا جا سکتا ہے ۔پولیس نے چھاپہ مارا تو وہاں پر موجود غلام شبیر نے آواز لگائی کہ محمد راشد بھاگ جاؤ پولیس آگئی ہے اور دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گئے ۔پولیس نے اشتہاری کو بھگانے پر سہولت کار کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کردیا ہے ۔