صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشتہاری کو بھگانے پر سہولت کار کے خلاف مقدمہ درج

  • ملتان
اشتہاری کو بھگانے پر سہولت کار کے خلاف مقدمہ درج

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) اشتہاری کو بھگانے پر سہولت کار کے خلاف مقدمہ درج۔پولیس تھانہ صدر کو مخبر نے اطلاع دی کہ اشتہاری محمد راشد اس وقت جنوں مستقل پتن میں موجود ہے۔۔۔

موقع پر ریڈ کیا جائے تو ملزم گرفتار کیا جا سکتا ہے ۔پولیس نے چھاپہ مارا تو وہاں پر موجود غلام شبیر نے آواز لگائی کہ محمد راشد بھاگ جاؤ پولیس آگئی ہے اور دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گئے ۔پولیس نے اشتہاری کو بھگانے پر سہولت کار کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کردیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

واسا آفس کا افتتاح،واٹر سپلائیز،ڈسپوزل ورکس،مشینری،گاڑیاں اور ملازمین حوالے

چینی گوداموں پر مجسٹریٹ تعینات کرنیکی وارننگ

گل والا ریلوے پھاٹک کے اطراف غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار

کم عمر موٹر سائیکل سواروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم

پیرا فورس کا باقاعدہ آغاز، میانوالی میں فلیگ مارچ کیا گیا

پنجاب کالج کوٹ مومن میں موٹروے پولیس کی سے یومِ آزادی کی پروقار تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر