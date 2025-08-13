جتوئی ہسپتال میں طبی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ ،صفائی ستھرائی و دیگر سہولتوں کاجائزہ ،مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور مریضوں کی عیادت کی۔
ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے مریضوں اور لواحقین سے طبی سہولتوں بارے دریافت کیا،مریضوں اور لواحقین نے طبی سہولیات کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ہسپتال میں مفت طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ،سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو طبی سہولتیں فراہم کرنا ہماری پہلی ترجیح ہے ۔انہوں نے جتوئی شہر کی صفائی ستھرائی کا بھی جائزہ لیا، مختلف جگہوں پر گندگی کے ڈھیر اور پانی کھڑا دیکھ کر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے ،شہر میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جائے ۔