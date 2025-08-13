صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

14 اگست قربانی، اتحاد اور حب الوطنی کی یاد دلاتا :احتشام داؤد

  • ملتان
بوریوالا (نمائندہ دنیا) صدر انجمن آڑھتیا ں غلہ منڈی بورے والا چودھری احتشام داؤد نے یومِ آزادی کے موقع پر کہا کہ 14اگست ہمیں اتحاد، قربانی اور حب الوطنی کا پیغام دیتا ہے۔۔۔

ہماری قومی تاریخ کا روشن باب ہے جو ہمیں بزرگوں کی لازوال قربانیوں، عزم اور ایثار کی یاد دلاتا ہے ،یہ اس عہد کی تجدید کا بھی دن ہے کہ ہم وطن کی حفاظت، ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔انہوں نے کہا کہ معرکۂ حق میں پاک فوج کی قربانیاں تاریخ کا سنہری باب ہیں، پاک فوج کی بہادری، حب الوطنی اور دشمن کو شکست دینے کی صلاحیت ہمارے لیے باعثِ فخر ہے ۔ انہی قربانیوں کے طفیل ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں اور پُرامن زندگی گزار رہے ہیں۔

 

