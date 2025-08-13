صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ شمس العلوم میں کل جشن آزاد ی تقریب ،ریلی نکالی جائیگی

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جامعہ شمس العلوم کوٹ ادو میں حصولِ آزادی سے تحفظِ آزادی تک جشن آزادی کی تقریب کل ہوگی، پروگرام کا آغاز فجر کی نماز کے بعد شہداء تحریکِ پاکستان اور معرکۂ حق کیلئے قرآن خوانی سے ہوگا۔

صبح 9 بجے تقریبِ پرچم کشائی کے بعد جامعہ سے ایک ریلی نکالی جائے گی جو جی ٹی روڈ اور ریلوے چوک سے ہوتی ہوئی دوبارہ جامعہ پہنچے گی۔ ریلی کے بعد صبح 10بجے تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوتِ قرآن، قومی ترانہ اور ملی نغموں سے ہوگا۔ اس کے بعد طلبہ کے درمیان تقریری مقابلے اور خطابات ہوں گے ۔ آخر میں ملک و ملت کی سلامتی، شہداء پاکستان اور افواجِ پاکستان کیلئے دعائیں کی جائیں گی۔

 

