ماچھیوال مین روڈ پرتجاوزات دوبارہ قائم،شہریوں کو مشکلات کا سامنا
ماچھیوال (نامہ نگار)مین روڈ کی دونوں جانب سے چند ماہ قبل ختم کی گئیں تجاوزات دوبارہ قائم ،مسافروں اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ۔
ماچھیو ال مین روڈ کی دونوں جانب بنگلہ روڈ 557روڈ 555روڈ سے چند ماہ قبل ختم کی گئیں تجاوزات کھوکھے ،ریڑھیاں اورپھٹے وغیرہ دوبارہ رکھے جانے لگے جس کی وجہ سے شہریوں اور راہگیروں کو شدید دشواری کا سامنا ہے ۔ شہریوں اویس، علی اکبر، علی، حیدر علی ،عالم شیر، عدنان، ابرہیم ودیگر نے کہا ہے کہ مین روڈ پر قائم ہونے والی تجاوزات کی وجہ سے گزرنا محال ہے ،بسوں اورویگنوں کو مسافروں کو اتارنا تک مشکل ہوگیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے مطالبہ ہے کہ فوری نوٹس لیکر مستقل بنیادوں پر تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے ۔