متعددسینٹری ورکرز نوکریوں سے فارغ،گھروں میں فاقے
عبدالحکیم (نامہ نگار)متعدد سینٹری ورکرز کو بغیر کسی تحقیق یا قانونی کارروائی نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا جبکہ ان کی دو سے تین ماہ کی تنخواہیں بھی روک لی گئی ہیں۔
اس اقدام سے محنت کش طبقہ مالی مشکلات میں مبتلا ہو گیا ہے ۔ان ورکرز نے باقاعدہ رقم دے کر اور بااثر افراد کے ذریعے اپنی نوکریاں حاصل کی تھیں مگر اب مختلف الزامات لگا کر انہیں برخاست کر دیا گیا ہے ، جسے مزدور حلقوں نے زیادتی قرار دیا ہے ۔برطرف شدہ ورکرز نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر خانیوال سے اپیل کی ہے کہ موجودہ مہنگائی کے دوران ان کی تنخواہیں فوری ادا کی جائیں اور نوکریوں پر بحال کیا جائے ۔ متاثرہ ورکرز نے کہا کہ انہوں نے محنت سے صفائی کا نظام بہتر بنایا ۔