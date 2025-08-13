صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں کرپشن کے خاتمے کیلئے کھلی کچہریوں کا آغاز

  • ملتان
وہاڑی میں کرپشن کے خاتمے کیلئے کھلی کچہریوں کا آغاز

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چٹھہ کی ہدایت پر عوامی شکایات کے فوری ازالے اور کرپشن کے خاتمے کیلئے کھلی کچہریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔

اسی سلسلے میں ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان بشارت نبی آج دوپہر 12بجے دفتر ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن وہاڑی میں کھلی کچہری لگائیں گے ۔ ترجمان کے مطابق ضلع وہاڑی، میلسی اور بورے والا کے شہری اپنی جائز شکایات اور درخواستیں لے کر کچہری میں شریک ہوں تاکہ ان کے مسائل کو فوری طور پر سنا اور حل کیا جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی اور بدعنوانی کے خلاف مؤثر اقدامات کو یقینی بنانا ہے ،عوام کی بروقت شرکت سے مسائل کے فوری حل میں مدد ملے گی اور بدعنوانی کے خلاف کارروائیاں مزید مؤثر بنائی جا سکیں گی۔

 

