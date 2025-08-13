وہاڑی میں جشن آزادی و معرکہ حق کی تقریبات جاری پرچم کشائی،ریلیاں
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)جشنِ آزادی و معرکۂ حق کی تقریبات جاری ،پرچم کشائی، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔
اے ڈی سی جنرل غلام مرتضیٰ اور اسسٹنٹ کمشنر احسن ممتاز نے جشنِ آزادی کا کیک کاٹا جبکہ سی او بلدیہ راؤ نعیم خالد اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر دانش خلیل نے بلدیہ وہاڑی میں پرچم کشائی کی،ملکی سلامتی، استحکام اور ترقی کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔ بعد ازاں ریلی نکالی گئی جس میں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے ، شہدائے تحریکِ پاکستان کو خراج عقیدت اور معرکۂ حق میں فتح پر پاک فوج کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔