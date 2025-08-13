عبدالحکیم میں زہریلا شربت پینے سے 9افراد شدید بیمار ہوگئے
عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر)فوڈ اتھارٹی کی مبینہ غفلت کے باعث زہریلا شربت پینے سے کم از کم 9افراد شدید بیمار ہوگئے جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔
شہریوں کے مطابق غیر معیاری مشروبات ودیگر اشیائے خورونوش کی سرعام فروخت پرکئی مرتبہ شکایات کیں لیکن بروقت کارروائی نہیں کی گئی۔ واقعہ کے بعد فوڈ اتھارٹی نے دکان دار کے خلاف ایف آئی آر درج کی تاہم عوامی حلقوں نے اسے محض نمائشی اقدام قرار دیا ہے ۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب ودیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ مارکیٹوں، ہوٹلوں اور کریانہ سٹورز کی روزانہ چیکنگ اور ناقص اشیا فروخت کرنے والوں کیخلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے جبکہ غفلت برتنے والے افسروں کیخلاف بھی انکوائری کی جائے ۔