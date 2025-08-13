صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائوتھ پنجاب سیکرٹریٹ ترقی کا نیا سنگ میل عبور کر رہا،سرفرازاحمد

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)سپیشل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن جنوبی پنجاب سرفراز احمد نے کہا ہے کہ سائوتھ پنجاب سیکرٹریٹ خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔

وہ جنوبی پنجاب سیکرٹریٹ کے دورے پر آئے پی ایم ایس کے 40افسروں کو بریفنگ دے رہے تھے ۔انہوں نے بتایا کہ خطہ زرعی پیداوار خصوصاً گندم اور کپاس میں ملکی معیشت کا مضبوط سہارا ہے جبکہ لائیو سٹاک اور حلال گوشت کی برآمدات بڑھانے کے منصوبے جاری ہیں۔ 

 

