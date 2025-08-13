جنوبی پنجاب میں خواتین کی ترقی پہلی ترجیح :نتاشہ دولتانہ
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی جنرل سیکرٹری و رکن قومی اسمبلی نتاشہ دولتانہ کی چیئرپرسن بینظیر انکم سپورٹ پروگرام روبینہ خالد سے ملاقات ،جنوبی پنجاب میں جاری منصوبوں، خواتین کی فلاح و بہبود اور پارٹی کے تنظیمی امور پر تبادلہ خیال ۔
ایم این اے نتاشہ دولتانہ نے کہا کہ بی آئی ایس پی پیپلز پارٹی کی عوام دوست پالیسیوں کا تسلسل ہے جس نے لاکھوں گھرانوں کو سہارا دیا،جنوبی پنجاب میں خواتین تعلیم، صحت اور معاشی مواقع میں پسماندگی کا شکار ہیں، ان کے حقوق اور ترقی کیلئے ہر فورم پر آواز بلند کرتی رہوں گی۔انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی قیادت بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی ہدایت کے مطابق عوامی فلاح کے منصوبوں اور تنظیمی ڈھانچے کو مزید فعال بنایا جا رہا ہے ۔چیئرپرسن بی آئی ایس پی روبینہ خالد نے کہا کہ بی آئی ایس پی غریب اور مستحق خاندانوں، خصوصاً خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کیلئے شفاف اور مؤثر انداز میں کام کر رہا ہے ، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مستحقین کو ادائیگیوں کا نظام مزید بہتر اور دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے ۔