صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو کا بجلی چوروں اور نادہندگان کیخلاف گرینڈآپریشن

  • ملتان
میپکو کا بجلی چوروں اور نادہندگان کیخلاف گرینڈآپریشن

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)نے ریجن بھر میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائی جاری رکھتے ہوئے 131صارفین کو کنڈی سسٹم سے بجلی چوری کرتے پکڑ لیا۔۔۔

جبکہ 5ملزموں کو موقع پر گرفتار کیا گیا۔ڈی جی خان سرکل میں بستی ولائے والا میں گرینڈ آپریشن کے دوران 100سے زائد گھروں میں میٹرز نصب ہونے کے باوجود براہِ راست کنڈیاں لگا کر بجلی استعمال کی جا رہی تھی۔ میپکو ٹیم نے تار اتار کر قبضے میں لے لئے اور جرمانہ بل جاری کر دیئے ۔ بستی راندھانی میں 10 مزید صارفین بجلی چوری کرتے پکڑے گئے ، جن کے خلاف مقدمات کے اندراج کی درخواستیں بھیج دی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سنگل فیز میٹروں کی قلت،ہزاروں کنکشن تا خیر کا شکار،شہری دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور

سیاسی مداخلت،مویشوں کی شہر سے منتقلی رک گئی

حافظ آباد:خطاطی و مصوری کے فن پاروں کی نمائش

پنجاب کالج کامونکے میں یومِ آزادی منانے کی تیاریاں

ملکر پاکستان کو عظیم مملکت بنائیں گے :جماعت اسلامی

سیالکوٹ :ہنجلی پل سیلابی ریلے سے متاثر ، ٹریفک کیلئے بند

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر