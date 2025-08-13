میپکو کا بجلی چوروں اور نادہندگان کیخلاف گرینڈآپریشن
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)نے ریجن بھر میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائی جاری رکھتے ہوئے 131صارفین کو کنڈی سسٹم سے بجلی چوری کرتے پکڑ لیا۔۔۔
جبکہ 5ملزموں کو موقع پر گرفتار کیا گیا۔ڈی جی خان سرکل میں بستی ولائے والا میں گرینڈ آپریشن کے دوران 100سے زائد گھروں میں میٹرز نصب ہونے کے باوجود براہِ راست کنڈیاں لگا کر بجلی استعمال کی جا رہی تھی۔ میپکو ٹیم نے تار اتار کر قبضے میں لے لئے اور جرمانہ بل جاری کر دیئے ۔ بستی راندھانی میں 10 مزید صارفین بجلی چوری کرتے پکڑے گئے ، جن کے خلاف مقدمات کے اندراج کی درخواستیں بھیج دی گئیں۔