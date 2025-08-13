صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم آزادی خودمختاری ،عوامی طاقت کی علامت ،مجتبیٰ گیلانی

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)سابق رکن صوبائی اسمبلی اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما احمد مجتبیٰ گیلانی اور سیاسی و سماجی رہنما میاں محمد عظیم سعید نے یوم آزادی اور استحکام پاکستان کے حوالے سے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ 14اگست پاکستان کی آزادی، خودمختاری اور عوامی اتحاد کی علامت ہے ۔

اس دن ہمیں اپنی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ترقی اور خوشحالی کیلئے نئے عزم کا اظہار کرنا چاہئے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی قیادت شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق ہر دور میں جمہوریت، آئین کی بالادستی، وفاق کی مضبوطی اور عوامی خدمت کیلئے کوشاں رہی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پارٹی کی موجودہ پالیسی کا محور قومی اتحاد، غربت کا خاتمہ، روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور ملک کو معاشی طور پر مستحکم بنانا ہے ۔

 

