منہاج القرآن ضلع وہاڑی کے عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)تحریک منہا ج القرآن ضلع وہاڑی کے نومنتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری۔مرکزی نائب ناظم اعلیٰ عالمی تحریک منہاج القرآن تنظیمات علامہ پروفیسر رانا محمد ادریس نے نومنتخب عہدیداروں سے حلف لیا اور انہیں ذمہ داریاں ایمانداری سے ادا کرنے کی ہدایت کی۔
تقریب میں نگران تحریک منہاج القرآن ملتان علامہ منہاج الاسلام‘سیکرٹری کوآرڈی نیشن وسطی پنجاب قاری ریاست علی چدھڑ، ڈویژنل ناظم عارف شہزاد، ڈویژنل صدر جاوید اشرف وڑائچ، ضلعی سرپرست اعلیٰ چودھری اقبال یوسف، حاجی بشیر احمد بھٹی، ضلعی صدر علامہ عبدالمتین، ضلعی ناظم چودھری اشتیاق جٹ، ناظم مالیات محمد احسن منیر، راو غلام مصطفیٰ، راو محمد عبداللہ، چودھری ثقلین محمود، رانا خرم شہزاد، چودھری نوازش علی گجر، راؤ منور علی طاہر سمیت نومنتخب کابینہ و کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔علامہ پروفیسر رانا محمد ادریس کا کہنا تھا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے احکامات اور نبی کریم ؐ کی تعلیمات پر عمل کرنا اور انہیں دوسروں تک پہنچانا ہے ۔ آخر میں ضلعی قیادت کی جانب سے معزز مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔